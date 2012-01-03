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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 10:21 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜上扬,因中国制造业扩张提升需求增加的预期

路透吉隆坡1月3日电---伦敦期铜周二上扬,因中国制造业扩张提升对该国工业金属需求将增加的预期.

由於受欧债危机及全球经济放缓相关疑虑影响,2011年期铜价格下跌五分之一,为三年来首次年度下跌.

0118GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3升0.67%报每吨7,650.75美元,延续12月30日的涨势.

上海期货交易所因假期休市.

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