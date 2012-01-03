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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 10:50 BJT

《外汇动态》银行间投机客卖出美元兑菲律宾披索

0230GMT---银行间投机客卖出美元兑菲律宾披索PHP=PDSP,追随美元兑日圆外其他亚洲货币的跌势,不过一些市场人士希望购买该货币对,因有关欧债危机的忧虑持续不断.

美元兑披索下降0.4%至43.76.

一名驻马尼拉的欧资银行交易员称,"我认为这应是人们购买美元的一个机会.对欧盟的担忧仍然存在."(完)

--编译 王翔琼;审校 龚芳

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