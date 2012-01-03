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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 11:12 BJT

〔日本金融〕IMF最早将於今夏公布对日本银行业压力测试结果--日经

路透东京1月3日电---日本经济新闻周二报导,国际货币基金组织(IMF)最早将在今年夏季公布对日本银行业者的压力测试结果,其中包括银行抵御欧债危机和经济增长疲弱的能力.

日经新闻未援引消息来源的报导称,IMF将在3月对这些银行进行实地考察,但对日本金融机构的调查已经开始.

日经新闻周二称,IMF将研究欧债危机可能对日本银行业资本流动产生的影响,及其如何承受经济增长疲弱以及二次衰退的情况.

日本银行业对欧洲问题主权债曝险有限,但该国黯淡的经济形势影响其金融业,促使银行裁掉数以千计个工作岗位.(完)

--编译 李爽; 审校 王洋

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