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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 12:39 BJT

〔新加坡经济〕2011年第四季GDP萎缩,经济或陷入技术性衰退(更新版)

(新增细节和分析师评论)

路透新加坡1月3日电---新加坡经济2011年第四季出现萎缩,暗示有可能陷入技术性衰退,因制造业产出大减,海外需求放缓损及出口.

不过,多数分析师称,经济萎缩不太可能促使新加坡当局改变货币政策,目前新加坡当局倾向让坡元逐步温和升值.

新加坡2011年第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值经季节调整後为下降4.9%.[ID:nCN1315740]

"与之前经济衰退时相比,这次新加坡金管局在4月进一步放宽政策的可能性没有那麽明确,"花旗集团分析师Kit Wei Zheng称,指因通胀依然较高,同时GDP降幅与之前衰退相比要相对温和.

Kit称,新加坡政府可能在2月公布预算时,选择通过帮助企业降低成本来支撑经济.

"但财政刺激力度可能温和,因为政府也许希望在任内第一年保留财政火力,或以备衰退加深时的紧急之需,"他说.

新加坡经济第三季勉强避开技术性衰退,主要因为生物医药生产大增.

多数分析师预期,新加坡经济2012年第一季将继续萎缩,出现技术性萎缩.(完)

--编译 白云;审校 王丽鑫

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