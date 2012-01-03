〔新加坡经济〕2011年第四季GDP萎缩,经济或陷入技术性衰退(更新版)

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(新增细节和分析师评论)
路透新加坡1月3日电---新加坡经济2011年第四季出现萎缩,暗示有可能陷入技术性衰退,因制造业产出大减,海外需求放缓损及出口.
不过,多数分析师称,经济萎缩不太可能促使新加坡当局改变货币政策,目前新加坡当局倾向让坡元逐步温和升值.
新加坡2011年第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值经季节调整後为下降4.9%.[ID:nCN1315740]
"与之前经济衰退时相比,这次新加坡金管局在4月进一步放宽政策的可能性没有那麽明确,"花旗集团分析师Kit Wei Zheng称,指因通胀依然较高,同时GDP降幅与之前衰退相比要相对温和.
Kit称,新加坡政府可能在2月公布预算时,选择通过帮助企业降低成本来支撑经济.
"但财政刺激力度可能温和,因为政府也许希望在任内第一年保留财政火力,或以备衰退加深时的紧急之需,"他说.
新加坡经济第三季勉强避开技术性衰退,主要因为生物医药生产大增.
多数分析师预期,新加坡经济2012年第一季将继续萎缩,出现技术性萎缩.(完)
--编译 白云;审校 王丽鑫
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI