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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 12:17 BJT

〔全球金市〕现货银上升2%,因新年伊始投资者风险偏好重燃

路透新加坡1月3日电---现货银周二跳涨逾2%,黄金将连续第三日上扬,因投资者新年伊始重返市场,对大宗商品等风险较高资产的风险偏好重燃.

尽管全球经济仍具不确定性,但好於预期的中国制造业数据支撑市场人气,并鼓舞投资者重返市场,去年年底信贷收紧曾迫使许多投资者离场观望.

现货银XAG=一度上升2.1%至每盎司28.39美元,0301GMT时微跌至28.20美元.

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