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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 12:19 BJT

〔澳新汇市〕澳元兑欧元触及纪录新高,表现亦优於其它主要货币

路透悉尼1月3日电---澳元兑欧元周二创下纪录新高,因欧洲债务危机看起来远未解决.澳元相较于其它主要货币的表现也十分突出,得益於投资者对风险资产的兴趣重燃.

欧元兑澳元EURAUD=R扩大跌幅触及纪录低点1.2595澳元,连续第五个交易日触及纪录低位.欧元在短短一周时间内已下挫超过0.02澳元,技术指标预示欧元将继续走软,因1.2900/1.3000澳元区域的主要支撑已被明确跌破.

一名交易商表示,欧元兑澳元正逼近1.2500澳元的目标位.

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