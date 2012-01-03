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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 12:35 BJT

《企业看点》--1月3日财务活动报导摘要

路透1月3日电---以下为其它媒体周二对於企业财务相关活动的报导摘要:

* Economic Times报导称,印度Reliance Industries(RELI.NS)旗下部门拟通过供股向媒体集团TV18两家主要公司投资逾150亿卢比(2.82亿美元).[ID:nL3E8C31V8]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

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