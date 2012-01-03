〔日本政经〕若议会否决增税议案,首相野田佳彦将考虑提前大选--报载

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透东京1月3日电---日本产经新闻周二报导称,如果议会不予批准消费税上调议案,日本首相野田佳彦将希望提前举行大选.
日本正承受着规模两倍于经济总量的沉重债务负担,野田佳彦希望在2015年10月前将消费税率提高一倍至10%,以帮助补充社会福利资金.
政府计划3月前向议会提交上调消费税必不可少的议案,但能否通过尚属未知,因反对党能够动用其在参议院的控制权来阻挠立法.
日本产经新闻援引接近野田佳彦的消息人士称,野田佳彦上月对前首相表示,如果议案不能通过,就希望召集大选.
众议院选举必须到2013年底方可举行.(完)
--编译 程琳;审校 吴云凌
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI