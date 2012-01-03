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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 12:52 BJT

〔日本政经〕若议会否决增税议案,首相野田佳彦将考虑提前大选--报载

路透东京1月3日电---日本产经新闻周二报导称,如果议会不予批准消费税上调议案,日本首相野田佳彦将希望提前举行大选.

日本正承受着规模两倍于经济总量的沉重债务负担,野田佳彦希望在2015年10月前将消费税率提高一倍至10%,以帮助补充社会福利资金.

政府计划3月前向议会提交上调消费税必不可少的议案,但能否通过尚属未知,因反对党能够动用其在参议院的控制权来阻挠立法.

日本产经新闻援引接近野田佳彦的消息人士称,野田佳彦上月对前首相表示,如果议案不能通过,就希望召集大选.

众议院选举必须到2013年底方可举行.(完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

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