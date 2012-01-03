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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 13:39 BJT

〔澳洲股市〕新年开盘首日收涨1.1%,资源与金融类股领涨

路透悉尼1月3日电---澳洲股市周二收涨1.1%,在2012年首个交易日迎来开门红,资源与金融类股领涨,之前德国与法国股市隔夜表现强劲.

受欧债危机打压,澳股指标S&P/ASX 200指数2011年累计下跌14.5%,为30年来首次连续两年录得年度下跌.

黄金矿商Newcrest(NCM.AX)表现抢眼,大涨3.7%;周二现货金XAU=一度上涨1.3%,报每盎司1,585.65美元,因冒险意愿回暖.

根据最新数据,澳股收涨44.6点至4,101.2点.(完)

--编译 李春喜;审校 李爽

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