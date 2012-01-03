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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 13:48 BJT

〔台湾股市〕收高101.17点,受地产股和银行股带动

路透台北1月3日电---台湾股市周二收高1.46%,跟随其他亚太地区股市涨势.台北一条新的地铁线本周开始运营,引发关於地产价格上涨的乐观情绪,促使地产股上扬.

金融保险类指数.TFNI亦上涨2.59%,其中华南金(2880.TW)上升1.88%.

一位熟知情况的公司消息人士周二表示,台湾大型公股金控之一--华南金(2880.TW)冀在今年6月底前敲定以100亿台币参股福建海峡银行最高20%的股权.[ID:nCT0493411]

加权股价指数.TWII上涨101.17点,至7,053.38点.上日为下跌1.69%.

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