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货币新闻 | 2012年 1月 3日 星期二 14:09 BJT

《亚洲油品展望》燃料油和柴油本周料持坚,石脑油市场人气或持稳

路透新加坡1月3日电---亚洲燃料油和柴油本周料持坚,航煤需求或浮现,因欧洲天气料降温.

石脑油市场人气料持稳,因供应不那麽紧张,且韩国对2月下半月石脑油船货的买兴或持续.

**燃料油持坚**

燃料油价格本周料维持在高位,因现货供应依然紧张.

新加坡库存料保持在低位,因1月西方流入船货多数都定於本月下半月到岸.12月28日止当周新加坡燃料油库存降至11周低点.

近月1月/2月燃料油价差或维持在每吨16美元上方,因1月定价月之初流动清淡,但2/3月或守在每吨10美元上方.

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