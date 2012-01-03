《亚洲油品展望》燃料油和柴油本周料持坚,石脑油市场人气或持稳

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透新加坡1月3日电---亚洲燃料油和柴油本周料持坚,航煤需求或浮现,因欧洲天气料降温.
石脑油市场人气料持稳,因供应不那麽紧张,且韩国对2月下半月石脑油船货的买兴或持续.
**燃料油持坚**
燃料油价格本周料维持在高位,因现货供应依然紧张.
新加坡库存料保持在低位,因1月西方流入船货多数都定於本月下半月到岸.12月28日止当周新加坡燃料油库存降至11周低点.
近月1月/2月燃料油价差或维持在每吨16美元上方,因1月定价月之初流动清淡,但2/3月或守在每吨10美元上方.
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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