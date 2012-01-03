〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及六周高位,因潮湿天气或导致减产

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透雅加达1月3日电---马来西亚毛棕榈油期货周一盘中升至六周高位,受助于原油价格走强且东南亚生产国的潮湿天气可能导致减产.
指标3月棕榈油期货<0#FCPO:>收高1.7%,至每吨3,228马币(林吉特).稍早一度触及3,231马币,为11月21日以来最高.
"天气反复无常,"吉隆坡一交易员称,"1-3月也会出现季节性减产,大型基金助推上行趋势."
棕榈油期货成交6,011口,低於上一交易日(12月30日)的7,766口.
全球前两大棕榈油生产国印尼与马来西亚均处雨季.交易员说这可能会影响第一季的产出和价格.
马来西亚气象局预计,下个周末Pahang与Sabah将有大降雨,可能在当地引发洪水.这两个地区棕榈油产量占全国产量约40-50%.
另一吉隆坡交易员预计,上半年价格有望处在每吨3,100-3350/3400马币,"库存应会开始减少,而生产要从2月或3月起才会回升."(完)
--编译 隋芬; 审校 高琦
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI