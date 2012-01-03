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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 14:17 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及六周高位,因潮湿天气或导致减产

路透雅加达1月3日电---马来西亚毛棕榈油期货周一盘中升至六周高位,受助于原油价格走强且东南亚生产国的潮湿天气可能导致减产.

指标3月棕榈油期货<0#FCPO:>收高1.7%,至每吨3,228马币(林吉特).稍早一度触及3,231马币,为11月21日以来最高.

"天气反复无常,"吉隆坡一交易员称,"1-3月也会出现季节性减产,大型基金助推上行趋势."

棕榈油期货成交6,011口,低於上一交易日(12月30日)的7,766口.

全球前两大棕榈油生产国印尼与马来西亚均处雨季.交易员说这可能会影响第一季的产出和价格.

马来西亚气象局预计,下个周末Pahang与Sabah将有大降雨,可能在当地引发洪水.这两个地区棕榈油产量占全国产量约40-50%.

另一吉隆坡交易员预计,上半年价格有望处在每吨3,100-3350/3400马币,"库存应会开始减少,而生产要从2月或3月起才会回升."(完)

--编译 隋芬; 审校 高琦

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