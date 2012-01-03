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货币新闻 | 2012年 1月 3日 星期二 14:19 BJT

〔韩国股市〕大幅收高2.69%,炼油类股领涨

路透首尔1月3日电---韩国股市周二收高,因中国和德国公布的制造业数据好於预期提升市场人气,欧股涨势支撑韩股.

炼油类股领涨,SK Innovation(096770.KS)大涨6.41%,S-Oil(010950.KS)攀升4.48%.

韩国综合股价指数.KS11收高2.69%,报1,875.41点.(完)

--编译 李春喜;审校 李爽

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

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