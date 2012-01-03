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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 14:18 BJT

〔标题新闻〕韩国物资供应厅称今年拟购买5,300亿韩元金属,主要为铝和铜,购买量较上年增47%

注:5,300亿韩元约合4.6007亿美元

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