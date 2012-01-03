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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 15:12 BJT

〔路透基点〕广东广青金属科技敲定11亿元人民币贷款案--RLPC

路透香港1月3日电---消息人士称,镍合金厂商广东广青金属科技有限公司上月敲定了一项规模11亿元人民币的八年期贷款案.

中国银行担任委托主办行和额度分配行.广东发展银行和国家开发银行担任共同协办行.

本贷款案利率为中国人民银行基准贷款利率的100%,按半年度分期支付方式偿还.

广青金属科技是广东广新控股集团和青山控股集团组建的合资公司.广新控股为这笔贷款提供担保.

所得款项用於企业经营.(完)

--编译 李爽; 审校 张明钧

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