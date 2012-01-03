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市场报道 | 2012年 1月 3日 星期二 15:07 BJT

〔标题新闻〕比利时KBC和Dexia Bank Belgium银行2011年储蓄存款分别减少4.1%和10.4%--报导

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8C303F]

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