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市场报道 | 2012年 1月 3日 星期二 15:30 BJT

修正:〔标题新闻〕爱尔兰12月制造业PMI自上月的48.5升至48.6,连续第二个月在荣枯分界点50下方--调查

(更正:标题中应为"第二个月"非"地二个月")

注:PMI为采购经理人指数

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E7IK05V]

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