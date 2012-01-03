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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 15:34 BJT

〔标题新闻〕印尼总统称该国2011年第四季GDP年增率为6.5%,全年预算赤字相当於GDP的1.1%

注:GDP为国内生产总值的缩写

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