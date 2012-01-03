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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 15:41 BJT

〔韩国汇市〕韩元延续涨势收高,公债价格下跌

路透首尔1月3日电---韩元KRW=周二延续涨势收高,之前韩国和欧洲股市在风险意愿回暖的提振下迎来2012年开门红.

韩元兑美元KRW=KFTC当地市场收报1,150.8,周一收盘报1,155.8.

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