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市场报道 | 2012年 1月 3日 星期二 15:46 BJT

〔欧洲汇市〕风险偏好改善推低瑞郎/欧元,但瑞郎未来几周或不会大跌

* 欧股料上扬

* 未来几周瑞郎兑欧元料不会大幅下跌

* 欧债危机尚未有解决方案

路透苏黎世1月3日电---风险偏好抬头周二在一定程度上推动瑞郎兑欧元下跌.欧股在2012年首个交易日料高开.

欧债危机仍未解决,许多市场人士认为,未来几周瑞郎兑欧元不大可能大幅下跌.

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