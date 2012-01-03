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市场报道 | 2012年 1月 3日 星期二 15:47 BJT

〔标题新闻〕道达尔以7亿欧元收购Chesapeake Energy与EnerVest合资页岩油气公司25%的股权

道达尔股号为(TOTF.PA)

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