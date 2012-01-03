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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 16:00 BJT

〔路透基点〕珠江新城签署15亿元人民币贷款合约--RLPC

路透香港1月3日电---银行业消息人士表示,珠江新城在12月29日签署了一份规模15亿元人民币的17年贷款合同.

中国银行是唯一委托主办行和额度分配行,承贷5亿元人民币.中国农业银行、中国建设银行、中国交通银行和广州农村商业银行也参与该联贷案,分别承贷3亿、3亿、2亿和2亿元人民币.

本贷款案利率为中国人民银行基准贷款利率的110%,承诺费为200万元人民币.贷款按半年度分期支付方式偿还.

所得款项用於地产开发.(完)

--编译 李爽; 审校 王洋

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