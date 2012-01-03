〔国际金融〕知名投资家罗杰斯称持有短期欧元多头仓位,看空黄金

路透新加坡1月3日电---投资家罗杰斯(Jim Rogers)周二表示,尽管欧陆受多重问题困扰,但欧元短期可望反弹.

罗杰斯并表示,他仍整体看多大宗商品,但考虑到过去10年的涨势,预计金价将进一步下跌;罗杰斯与索罗斯在上世纪70年代联手创建了量子基金,他是广为人知的大宗商品多头司令.

目前住在新加坡的罗杰斯在当地接受路透Insider采访时称,"我认为黄金可能跌至(每盎司)1,200-1,300美元...金价已经连涨11年,这在金融资产里很罕见,所以黄金早就应迎来修正."

他进一步指出,"我手上拥有不少农产品仓位."

罗杰斯还说道,其短期押注欧元,因投资者看似太过悲观.

"我持有欧元,仅仅是因为太多人看空,且欧元放空仓位太多.我的确怀疑欧元能以某种形式继续存在."

他还补充称,他持有欧洲股市空头仓位.

罗杰斯还称,鉴於市场的不确定性,其仍持有美元多仓.罗杰斯一直在批评美国联邦储备理事会(美联储,FED)印钞买入债券的做法,称这会在中期令美元贬值.

"当国际上出现动荡的时候,人们不管是对还是错,都会将资金存於美元.这是错误的做法,但他们这麽做了,我也就持有我的美元仓位."(完)