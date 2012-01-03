〔表格〕外资在韩国股市转为买超3,151亿韩元

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透首尔1月3日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11转为买超3,151亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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1月 3日 315.1 283.7 -970.7
1月 2日 -100.5 231.6 7.3
12月29日 -14.4 190.6 -99.0
12月28日 31.4 -17.0 184.2
12月27日 91.6 199.0 -209.3
12月26日 84.2 -54.0 12.9
12月23日 190.2 80.9 -530.5
12月22日 -25.1 101.8 -75.4
12月21日 329.9 151.9 -569.0
12月20日 -324.0 49.3 166.8
12月19日 -240.9 101.1 166.6
12月16日 32.1 -33.7 145.2
12月15日 -286.4 -1.3 485.7
12月14日 -345.0 38.9 242.7
12月13日 -207.1 67.0 388.6
12月12日 -0.2 -127.3 -66.7
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本月以来 214.5 515.9 -963.5
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今年以来 214.5 515.9 -963.5
------------------------------------------------- (完)
--编译 石冠兰;审校 龚芳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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