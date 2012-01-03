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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 16:10 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:股市走升将欧元推至日内高位

0752GMT---欧元/美元EUR=升0.5%至日高1.3001,受此前亚股上扬刺激风险意愿提振,引发空头回补操作.欧元/日圆EURJPY=R升约0.4%至99.75,远离周一触及的10年低位98.71.

中国制造业采购经理指数(PMI)强劲帮助提振风险资产,但考虑到目前对欧债危机的忧虑,欧元仍可能出现更多疲态.

美元指数.DXY跌0.4%.市场静候今日随後将公布的德国失业数据与美国供应管理协会(ISM)数据.(完)

--编译 石冠兰; 审校 高琦

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