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市场报道 | 2012年 1月 3日 星期二 16:47 BJT

《外汇动态》欧元兑美元脱离小时图上的技术阻力位

0823GMT---欧元兑美元EUR=在1.2990交投,从日高1.3008回撤,此前该货币对未能守在200小时移动均线切入位1.3004上方.不过,欧元兑美元日内上涨约0.5%.

行权价在1.3000美元的期权将於纽约收盘时到期,料将令欧元保持在当前水准附近.将有更多行权价在1.3025的期权到期.(完)

--编译 王翔琼;审校

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