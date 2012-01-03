〔外汇期权〕节日後市场重启,期权隐含波动率走坚--IFR

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
IFR伦敦1月3日电---随着假日的结束,较短期外汇期权隐含波动率开盘走坚,一周期欧元/美元期权隐含波动率从上周触及的三年低点8.25%升至12.75%.一个月期价平期权波动率较圣诞节前高出1.2个百分点,之前曾创下过三个月低点12.5%,三个月期权波动率从圣诞节前的14.0%升至14.6%,一年期波动率从15.1%升至15.4%.
一个月期delta为0.25的风险逆转指标(RR)仍接近近期底部1.5%,偏向欧元卖权,12月中旬时曾为2.6%,11月则创下过纪录高位4.2%,不过1月末将在1.2850-1.2500之间出现许多障碍/触发位.再加上低的多的现实波动率,这都应该在未来限制期权隐含波动率--一个月小时图现实波动率仅为11.0%,日线图的现实波动率为7.8%.
一个月期英镑/美元期权隐含波动率报9.9%,接近小时图现实波动率的9.5%.一个月期欧元/英镑期权隐含波动率开盘报8.6%附近,为自12月16日创下三年低点7.5%之後的新回升高点.
一个月期澳元/美元期权波动率今日报14.75%,上周曾创下13.5%的低点,目前较小时图现实波动率高出2.0个百分点.
一个月期美元/日圆波动率今日报8.15%,上周曾创下四年低点7.1%,但一个月RR仍获得小幅买盘,偏向日圆卖权,尽管现汇价周一跌至76.30.(完)
--编译 王洋; 审校 高琦
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI