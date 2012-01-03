〔外汇期权〕节日後市场重启,期权隐含波动率走坚--IFR

IFR伦敦1月3日电---随着假日的结束,较短期外汇期权隐含波动率开盘走坚,一周期欧元/美元期权隐含波动率从上周触及的三年低点8.25%升至12.75%.一个月期价平期权波动率较圣诞节前高出1.2个百分点,之前曾创下过三个月低点12.5%,三个月期权波动率从圣诞节前的14.0%升至14.6%,一年期波动率从15.1%升至15.4%.

一个月期delta为0.25的风险逆转指标(RR)仍接近近期底部1.5%,偏向欧元卖权,12月中旬时曾为2.6%,11月则创下过纪录高位4.2%,不过1月末将在1.2850-1.2500之间出现许多障碍/触发位.再加上低的多的现实波动率,这都应该在未来限制期权隐含波动率--一个月小时图现实波动率仅为11.0%,日线图的现实波动率为7.8%.

一个月期英镑/美元期权隐含波动率报9.9%,接近小时图现实波动率的9.5%.一个月期欧元/英镑期权隐含波动率开盘报8.6%附近,为自12月16日创下三年低点7.5%之後的新回升高点.

一个月期澳元/美元期权波动率今日报14.75%,上周曾创下13.5%的低点,目前较小时图现实波动率高出2.0个百分点.

一个月期美元/日圆波动率今日报8.15%,上周曾创下四年低点7.1%,但一个月RR仍获得小幅买盘,偏向日圆卖权,尽管现汇价周一跌至76.30.(完)