版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 3日 星期二 16:40 BJT

〔瑞士数据〕12月采购经理人指数升至50.7,高於市场预估的44.0

路透苏黎世1月3日电---周二公布的数据显示,瑞士12月经季节调整采购经理人指数(PMI)从上月的44.8升至50.7.路透调查预估为44.0.

以下为详细数据

(经季节性调整)

11年12月 11年11月 10年12月

PMI 50.7 44.8 59.6 (完)

浏览瑞士数据相关新闻,请点选[ECI-CH-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 李婷仪;审校 王洋

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐