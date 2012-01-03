《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦1月3日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:开始伺蚀加速下降趋势线,目前位置在1.2971美元.近期跌势并未跌穿2011年低位1.2860,导致日线图上的相对强弱指标(RSI)出现背离.

这反映出汇价失去下跌动能,短线或将上修而弹向1.3145/1.3250,而後再续跌.上述价位为10月低位及12月中旬高位.倘若失守1.2860,则将下看200个月移动均线切入位1.2083美元.

英镑/美元:开始破坏2011年的上升趋势线,但初步的突破走势并未持续下去.留意到日线图上RSI呈现背离,短期或将出现反弹,我们仍倾向在升向55日均线1.5737之际逢高出脱.该点及切入位在1.5773的下降趋势线,料将抑制上档空间.

初步下档目标为2011年10月低位1.5272,其下为2008-2011年升势的1.5125.该点或将守住初步的测试,但我们认为较长期看来上述关卡仍将不保.

欧元/日圆:汇价持续下滑,侵蚀10月低位100.77及2009-2011支撑线99.92.若未能守住,则有下档的风险.在2000年5月低位94.92有些支撑,但目前焦点放在2000年低位88.97.

若上涨则将在2011年10月低位100.77遭遇顽强阻力,在为12月底高位102.55日圆之下,则走势将持续偏空.(完)

--编译 龚芳;审校 田建华

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