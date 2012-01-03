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财经报道 | 2012年 1月 3日 星期二 17:28 BJT

《外汇动态》欧元反弹看似幅度有限,料为昙花一现

0908GMT--优於预期的中国12月制造业PMI,以及来自ACB的需求,挤压创纪录的欧元/美元空头仓位.

半官方买单当前在约1.2975附近,位於1.3005-15的停止单看似不堪一击.强烈的技术图形下行通道趋势,以及欧债危机悬而未决暗示,欧元任何涨势都会消退.

实际上,只要欧元在21日均线1.3088之下,逢高卖出看似是合理做法.卖单在1.3030-40和1.3070-80.停止单在1.3100.

买单在1.2930-40,停止单在1.2915.期权障碍在1.2850,其下可见大量停止单.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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