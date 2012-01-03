《外汇动态》欧元反弹看似幅度有限,料为昙花一现

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
0908GMT--优於预期的中国12月制造业PMI,以及来自ACB的需求,挤压创纪录的欧元/美元空头仓位.
半官方买单当前在约1.2975附近,位於1.3005-15的停止单看似不堪一击.强烈的技术图形下行通道趋势,以及欧债危机悬而未决暗示,欧元任何涨势都会消退.
实际上,只要欧元在21日均线1.3088之下,逢高卖出看似是合理做法.卖单在1.3030-40和1.3070-80.停止单在1.3100.
买单在1.2930-40,停止单在1.2915.期权障碍在1.2850,其下可见大量停止单.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
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路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23
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