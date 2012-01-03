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市场报道 | 2012年 1月 3日 星期二 17:28 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元持於一年高位附近,兑美元上涨

* 欧元/英镑持於一年以来低位附近

* 空头回补及风险意愿回暖提振英镑兑美元

* 制造业PMI定於0928GMT公布,预计疲软

路透伦敦1月3日电---周二英镑兑欧元持於一年高位附近,兑美元上涨,因风险人气提升刺激一些投资者平掉英镑空仓.稍後将公布英国制造业采购经理人指数(PMI)数据.

该数据定於0928GMT公布.

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