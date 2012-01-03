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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 17:49 BJT

〔标题新闻〕12月马来西亚棕榈油出口较11月的1,537,556吨下滑3.3%,至1,486,574吨--SGS

注:SGS为船货调查机构Societe Generale de Surveillance

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