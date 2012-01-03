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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 17:57 BJT

《外汇动态》德国公债的到期赎回操作或影响欧元/日圆走势

0940GMT--在1月4日有大规模的德国公债赎回以及相应的票息支付,这料令欧元承压.现今,有125亿欧元的公债票息支付,还有250亿欧元的公债到期,这远远盖过了新债发行的影响.

在欧元/日圆EURJPY=跌破100日圆後,日本散户交易商仍然在做多欧元,因此欧元/日圆汇率极易受到任何赎回行动的影响.在100日圆附近存在大量卖单.而在98.00、97.75和97.50处的期权障碍则构成支撑.(完)

--编译 高琦; 审校 白云

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