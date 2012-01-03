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市场报道 | 2012年 1月 3日 星期二 18:04 BJT

《外汇动态》瑞银将未来一至三个月欧元/瑞郎汇价目标定在1.25

0932GMT--瑞银将未来一至三个月欧元/瑞郎目标汇价定在1.25.上周五公布的瑞士CPI数据低迷,将支撑有关瑞士央行将上调欧元/瑞郎汇价下限的观点.

瑞银分析师在报告中称,那样做是为抵御通缩压力,同时支撑瑞士的经济活动.

他们预计,瑞士12月CPI将较上年同期下滑0.7%.

欧元/瑞郎EURCHF=R约报1.2170,从瑞士央行12月货币政策公布前的1.2400附近回落.

瑞银称欧元/瑞郎料将逐步上涨,带来做多的良机.(完)

--编译 王洋;审校 白云

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