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市场报道 | 2012年 1月 3日 星期二 18:13 BJT

《外汇动态》小时云区底部附近技术位可能抑制欧元/英镑走势

0955GMT---英国制造业采购经理人指数(PMI)较预期强劲的表现,尚未对英镑构成助力,但是为出脱欧元/英镑EURGBP=D4增添了理由.技术面支持作空欧元/英镑,小时一目均衡云区的底部0.8355及55小时均线位置0.8357,可能成为欧元/英镑的强劲阻力.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

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