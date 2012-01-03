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市场报道 | 2012年 1月 3日 星期二 22:47 BJT

〔美国热股〕必治妥施贵宝一高管出任Teva Pharmaceutical执行长

路透1月3日电---Teva Pharmaceutical Industries Ltd (TEVA.TA)任命必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)(BMY.N)的高层管理人士Jeremy Levin为首席执行长,以代替Shlomo Yanai,後者在为一面临竞争的畅销药寻找替代产品时动作不够快而受到投资者批评.

在周二盘初交易中,必治妥施贵宝涨0.45%,至35.40美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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