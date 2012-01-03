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市场报道 | 2012年 1月 3日 星期二 22:45 BJT

〔美国股市〕大幅开高,因向好的中德数据提振对全球经济的乐观情绪

路透纽约1月3日电---美国股市周二大幅开高,在标普500指数2011年收平後,强於预期的中国和德国经济数据提振对全球经济的乐观情绪.

道琼工业指数.DJI上扬201.17点,或1.65%,报12,418.73点.标准普尔500指数.SPX攀升22.01点,或1.75%,报1,279.61点.Nasdaq综合股价指数.IXIC大涨54.85点,或2.11%,报2,660.00点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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