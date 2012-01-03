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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 22:50 BJT

〔美国热股〕卡特彼勒预计2012年中国建筑设备市场将增长10%,股价劲扬

路透1月3日电---全球最大重型机械制造企业卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)预计2012年中国建筑设备市场将增长10%,且人民币兑美元将升值.

在周二盘初交易中,卡特彼勒劲扬4.21%,至94.44美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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