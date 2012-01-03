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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 23:28 BJT

〔美国热股〕东方信联下调2011年财测,早盘最多下跌23%

路透1月3日电---中国本土网络接入技术提供商东方信联TSTC.O周二早盘最多下跌23%,数日前该公司下调了2011年财测,指因中国电信运营商推迟了对3G的投资.

在周二早盘交易中,东方信联下挫16.59%,至3.47美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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