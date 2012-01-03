〔美国FED〕美联储将发布决策者对联邦基金利率走向的预期--会议记录

路透华盛顿1月3日电---美国联邦储备理事会(FED)周二公布,将从本月稍後开始发布决策者对联邦基金利率走向的预期,以及官方预期何时将首次升息.

美联储的12月13日会议记录显示,美联储将在1月24-25日会议後公布季度经济预估时,发布美联储对联邦基金利率走向的预期.

会议记录称,许多联邦公开市场委员会委员认为,经济状况可能为进一步放宽货币政策提供了"很好的"依据,且一个增强後的政策沟通框架将令任何政策调整更加有效.

但几位委员认为,采取更多刺激措施可能不是好主意.

提供利率预估旨在帮助公众和金融市场更好地理解决策者的决定.这是一系列优化美联储与公众沟通举措的一部分.

在12月会议上,美联储警告欧债危机对美国经济构成重大风险,为采取更多措施促进经济增长铺路,不过会议记录也提到就业市场状况有所改善.

FED会议记录显示,一些委员认为鉴於美国的经济前景,在较近期更长的时间内保持目前的宽松水平不适合,数位委员称美联储在2013年中之前保持低利率的承诺不久可能需要调整,部分委员担忧经济产能闲置可能导致通胀在一段时间内低於希望的水平.

美联储称将在季度预估中给出本财年第四季和未来数年的利率预期,并给出利率长期走向的预期；美联储政策沟通小组委员会将在未来数月讨论"增强"季度预期的方法,美联储官员总体认同发布较长期目标和策略的声明可能有帮助.

一些联邦公开市场委员会委员担忧发布足够细致的目标和策略声明的难度,联邦公开市场委员会将在1月会议上考虑修改後的发布目标和策略声明的提议,一些联邦公开市场委员会委员认为消费者支出增强可能反应压抑已久的需求,其他委员认为可能不会持久.(完)