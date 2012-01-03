〔欧洲汇市〕英镑兑美元上涨,因经济数据提振高风险资产

* 英镑/美元上涨,受空头回补及风险意愿带动

* 欧元/英镑攀升,但仍接近一年最低位

* 英国12月制造业PMI优於预期,但英国经济前景仍然暗淡

路透伦敦1月3日电---英镑兑美元周二上升,此前公布优於预期的全球经济数据支持高风险货币.

据一项调查显示,英国12月制造业活动好於预期,在连续两个月萎缩之後显示出企稳迹象,因来自中国和德国的订单回升,不过该国再度步入衰退的风险持续.12月Markit/CIPS采购经理人指数(PMI)升至49.6,11月指数上修为47.7.该指数略低於低於荣枯分水岭50,但高出路透调查预估的47.4.[ID:nCN1316406]

不过分析师称,该调查未能改变英国可能再次陷入衰退的观点.从第四季来看,数据显示英国制造业录得2009年第二季来表现最差的季度.

英镑兑美元GBP=上扬0.9%,至1.5653美元,交易商说英国央行在1600GMT定价时,市场对英镑有需求.英镑升至1.5600美元以上後,据报触发止损单,英镑扩大升幅.

英镑主要跟随较高风险货币和资产全线上涨,此前中国公布的制造业和服务业数据较好,而且德国失业率降幅大於预期.

美国供应管理协会(ISM)周二公布,12月制造业指数为53.9,预估为53.2.11月为52.7.[ID:nEAPA30DL1]该报告巩固了风险意愿,且打压了对避险美元的需求.

英镑表现逊於欧元,欧元兑英镑EURGBP=D4上涨0.1%,至0.8343英镑.不过欧元仍接近其近期低位0.8302英镑,此为2011年1月初来最低.若跌破该水准,目标则在2011年1月低位0.8285英镑.

2011年英镑兑欧元累计上升约2.5%,因随着欧债危机加剧,投资者撤离欧元.

许多分析师预计,未来几个月英镑兑欧元将进一步上涨,不过欧元将有小幅反弹,因投资者将对其已建立的欧元空头头寸进行获利了结.

商品期货交易委员会(CFTC)上周数据显示,在截止12月27日当周,汇市投机者增加欧元空头头寸至纪录高位.

尽管英镑因欧元区问题而得益,但许多市场人士对英镑能否作为避险货币表示怀疑,因尽管英国政府推出举措削减财政赤字,但英国经济仍较脆弱且债务仍然高企.

英国金融时报(FT)周二报导,接受该报调查的多数经济学家认为,受到欧元区债务危机的打击,今年英国经济的疲弱程度堪与2009年相比.金融时报共对83名经济学家进行了调查,其中包括11位前英国央行货币政策委员会委员.其中,认为2012年经济前景将会恶化的受访者人数是认为将会改善的三倍.[ID:nCN1315886](完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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