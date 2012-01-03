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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 01:46 BJT

〔标题新闻〕美国不希望就船只通过霍尔木兹海峡问题与伊朗对抗,重要的是"降温"--五角大楼

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8C36QE]

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