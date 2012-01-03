〔英国债市〕英债走低,受累于获利了结和股市上扬

路透伦敦1月3日电---英国公债周二走低,因交易商锁定获利,之前在2011年最後几个交易日的清淡交投中价格升至纪录高位,且意外强劲的美国制造业数据提振风险意愿.

10年期英债GB10YT=RR收益率在圣诞节和新年期间触及纪录新低,3月英债期货上周五升至合约新高.

周二是新年的首个交易日,3月英债期货FLGH2收跌48个跳动点,报116.47.可比德债期货FGBLH2收涨10个跳动点,因谨慎的投资者关注意大利和西班牙今年面临的对即将到期公共债务进行再融资的艰巨任务.

向好的数据显示,美国12月制造业活动扩张速度为六个月来最快,令英债跌幅加剧.

花旗集团的策略师Jamie Searle称,"相对於德债,看似今日英债受美国公债的影响更大.今日风险意愿增强."

今日公布的数据显示,英国12月制造业采购经理人指数中的出口订单分项指标少有的出现增长,数据公布後,英债一度扩大跌幅.不过,该数据不足以改变第四季总体表现将成为逾两年来最差,且令经济有可能滑向衰退的可能性.

其他的调查显示,企业预计经济将滑坡,且多数经济学家预计英国央行将进一步扩大资产购买规模以缓解经济下滑的程度.

10年期英债收益率GB10YT=RR上扬5个基点,报2.03%.与可比德债收益率差持稳在13个基点.

英国债务管理局周三将标售37.5亿英镑票息为1.75%,2017年到期的公债.

策略师称,标售应获不错的需求,英国央行今日购买17亿英镑三年和10年期英债的影响将盖过两周前五年期公债标售结果不佳的事实.

英国央行将在周三购买17亿英镑10-25年期英债.

央行同日还将公布11月消费者信贷数据.另外,英国12月建筑业PMI数据也将在周三公布.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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