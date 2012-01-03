〔美国热股〕摩根大通将思科评级上调至"加码",後者股价劲扬

路透1月3日电---摩根大通将思科(CSCO.O)评级上调至"加码",并调高其目标价,因预计公共部门支出将回升,而且2012年利润率将改善.

周二午後思科股价劲扬3.4%,至18.65美元.

"我们认为思科对通讯设备类股投资者来说是相对安全的股票,"摩根大通分析师Rod Hall在研究报告中称.

摩根大通将思科目标价从19美元上调至21美元.

Hall称,思科2011年碰到的麻烦都是小问题,导致毛利润率较上年下降,2012年不太可能发生这样的情况,因为这些问题已被思科解决了.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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