〔欧元债市〕西班牙公债收益率跳涨,市场关注周三德债标售

* 西班牙公债收益率跳涨,市场人士认为西班牙公债价格较意大利公债为高

* 德债在标售前的一日走势动荡

* 债务危机挥之不去或限制避险买需的任何下跌

路透伦敦1月3日电---西班牙政府公债收益率(殖利率)周二大幅上扬,受累于市场人士纷纷出脱;这些人士称,与意大利公债相比,西班牙公债的价格似乎较高.

西班牙公债的表现一直优於意大利公债,因人们认为西班牙尚不足以对欧元区构成系统性风险,而且该国2012年再融资需求也不那麽迫切.但该国公共财政前景黯淡正开始影响这一表现.

10年期意大利公债较10年期西班牙公债的利差今日收窄约19个基点至161个基点,去年12月该利差曾大幅走阔.

ING利率策略部主管Padhraic Garvey表示,"因为我认为西班牙公债走势容易遭遇挫折,所以该国公债下跌,我并不感到惊奇,在意大利和西班牙公债这二者间,我从此将更看好前者."

10年期西班牙政府公债收益率ES10YT=TWEB跳涨20个基点至5.33%,一位交易员称,一个非常大型的英国账户曾抛售10年期西班牙公债.

另一位交易员提到,五年期西班牙政府公债收益率ES5YT=TWEB亦跳涨,促使欧洲央行(ECB)干预该券种走势.五年期西班牙公债收益率最新报在4.47%的高位.

德国和法国本周将进行2012年首次公债标售,市场人士将这130亿欧元的债券供应视为令高评级债券承压的一个短线因素.

德债期货FGBLc1周二在平盘附近小幅波动,结算价为138.29,上涨10个跳动点.

德债在12月上涨後很可能进一步下跌.但因欧债危机持续打压人气,市场对避险资产的持续偏好可能限制任何跌势.

在这种情势下,德国周三将标售50亿欧元、票息2.0%、2022年到期的10年期联邦公债.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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