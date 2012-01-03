〔欧洲股市〕收於五个月最高收位,受中美制造业数据推动

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.6%
* 矿业和其他景气循环类股上涨,受强劲的制造业数据带动
路透伦敦1月3日电---欧洲股市周二收於五个月最高收位,美国和中国公布的制造业数据强劲,提振了投资者信心,并使人们的关注焦点离开欧元区.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.6%,报1,028.00点,为8月初以来最高收位,成交量是90日均值的三分之二.
STOXX欧洲600基本资源股指数.SXPP大涨5.3%,因铜价触及三周高位,此前美国和中国的制造业活动扩张,令人预期金属需求将更旺盛.
必和必拓(BLT.L)和力拓(RIO.L)分别收高6.2%和6.4%.
"美国经济数据将持续显示出某种复苏,"Rathbone Brothers基金经理David Coombs称,该公司管理着152亿英镑资产.
这将持续推升美股,不过那些拥有亚洲和美国敞口的欧洲股票可能也将上涨,他补充说,这跟上年的情况差不多,当时美股标准普尔500指数.SPX大致收平,而欧洲股市.FTEU3下跌11%.
"我们一直以来不断提高我公司对美国股市的敞口,减少对欧洲股市的敞口."
英国富时100指数.FTSE收高2.29%,报5,699.91点;德国股市DAX指数.GDAXI涨1.5%,报6,166.57点,法国CAC-40指数.FCHI升0.72%,报3,245.40点.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透米兰2月14日 - 欧洲股市周二持稳，因汽车和银行股走高，抵消了消费者类股和制药股下跌带来的拖累。PSA(标致雪铁龙)集团洽购通用汽车欧洲业务的消息带动汽车股攀升。
路透伦敦2月13日 - 欧洲股市周一上涨，因矿业股在铜价走高提振下触及两年半高位，并购消息继续推高股价，收购要约将德国药企Stada推至纪录高位。