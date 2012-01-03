〔欧洲股市〕收於五个月最高收位,受中美制造业数据推动

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.6%

* 矿业和其他景气循环类股上涨,受强劲的制造业数据带动

路透伦敦1月3日电---欧洲股市周二收於五个月最高收位,美国和中国公布的制造业数据强劲,提振了投资者信心,并使人们的关注焦点离开欧元区.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.6%,报1,028.00点,为8月初以来最高收位,成交量是90日均值的三分之二.

STOXX欧洲600基本资源股指数.SXPP大涨5.3%,因铜价触及三周高位,此前美国和中国的制造业活动扩张,令人预期金属需求将更旺盛.

必和必拓(BLT.L)和力拓(RIO.L)分别收高6.2%和6.4%.

"美国经济数据将持续显示出某种复苏,"Rathbone Brothers基金经理David Coombs称,该公司管理着152亿英镑资产.

这将持续推升美股,不过那些拥有亚洲和美国敞口的欧洲股票可能也将上涨,他补充说,这跟上年的情况差不多,当时美股标准普尔500指数.SPX大致收平,而欧洲股市.FTEU3下跌11%.

"我们一直以来不断提高我公司对美国股市的敞口,减少对欧洲股市的敞口."

英国富时100指数.FTSE收高2.29%,报5,699.91点;德国股市DAX指数.GDAXI涨1.5%,报6,166.57点,法国CAC-40指数.FCHI升0.72%,报3,245.40点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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