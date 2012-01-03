〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货上涨,但收盘价远低於盘中高位

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透芝加哥1月3日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周二上涨,交易员称,受助于美元疲弱及股市走坚.
受部分获利了结拖累,小麦价格收在远低於盘中高位的水准,早盘一度涨至去年9月21日以来的最高位.
堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦期货亦收低,因美国大平原关键种植区土壤湿度良好(提振产量预期),进而压低价格.
MGEX春麦价格价格涨跌互现,3月近月合约下跌,而远月合约上涨.
美国农业部(USDA)称,12月29日止当周该国小麦出口销售量为1,335.9万蒲式耳,略高於1,100万-1,300万蒲式耳的预估.[ID:nCN1316926]
孟加拉准备通过政府间交易以每吨280美元的价格从乌克兰进口6万吨小麦.
CBOT-3月期麦WH2收高4-1/4美分,报每蒲式耳6.57美元.
CBOT小麦预估成交量为78,099口.(完)
--编译 兰秀娟;审校 母红
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI