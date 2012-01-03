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市场报道 | 2012年 1月 4日 星期三 06:37 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货上涨,但收盘价远低於盘中高位

路透芝加哥1月3日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周二上涨,交易员称,受助于美元疲弱及股市走坚.

受部分获利了结拖累,小麦价格收在远低於盘中高位的水准,早盘一度涨至去年9月21日以来的最高位.

堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦期货亦收低,因美国大平原关键种植区土壤湿度良好(提振产量预期),进而压低价格.

MGEX春麦价格价格涨跌互现,3月近月合约下跌,而远月合约上涨.

美国农业部(USDA)称,12月29日止当周该国小麦出口销售量为1,335.9万蒲式耳,略高於1,100万-1,300万蒲式耳的预估.[ID:nCN1316926]

孟加拉准备通过政府间交易以每吨280美元的价格从乌克兰进口6万吨小麦.

CBOT-3月期麦WH2收高4-1/4美分,报每蒲式耳6.57美元.

CBOT小麦预估成交量为78,099口.(完)

--编译 兰秀娟;审校 母红

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