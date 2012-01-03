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市场报道 | 2012年 1月 4日 星期三 06:36 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,因担忧阿根廷天气

路透1月3日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收涨,因阿根廷干热天气拖低产量前景预期.

美元走软,油价和股市上扬也支撑玉米期价.

Cropcast周二预计阿根廷玉米产量为2,450万吨,较上周的预期减少300万吨,且低於美国农业部预估的2,900万吨.美国农业部将在1月12日发布最新预估.

当地天气预报机构称,阿根廷周二及未来数日仍为干燥天气,加重对2011/12年玉米和大豆产量将因缺雨而减少的担忧.

3月合约的关键支撑位在50日移动均线切入位6.27-1/4美元,阻力位在100日移动均线切入位6.63-1/2美元,之後为200日移动均线切入位6.66-3/4美元.九日相对强弱指标为81.

CBOT-3月玉米合约CH2收高12美分,报每蒲式耳6.58-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为282,763口.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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