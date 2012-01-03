〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,因担忧阿根廷天气

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透1月3日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收涨,因阿根廷干热天气拖低产量前景预期.
美元走软,油价和股市上扬也支撑玉米期价.
Cropcast周二预计阿根廷玉米产量为2,450万吨,较上周的预期减少300万吨,且低於美国农业部预估的2,900万吨.美国农业部将在1月12日发布最新预估.
当地天气预报机构称,阿根廷周二及未来数日仍为干燥天气,加重对2011/12年玉米和大豆产量将因缺雨而减少的担忧.
3月合约的关键支撑位在50日移动均线切入位6.27-1/4美元,阻力位在100日移动均线切入位6.63-1/2美元,之後为200日移动均线切入位6.66-3/4美元.九日相对强弱指标为81.
CBOT-3月玉米合约CH2收高12美分,报每蒲式耳6.58-1/2美元.
今日CBOT玉米预估成交量为282,763口.(完)
--编译 母红;审校 于春红
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI