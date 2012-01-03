〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,受阿根廷天气忧虑带动

路透1月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二以强劲基调开始了新的一年,盘中一度升至两个月高点,因市场担忧阿根廷作物天气且美元走软,但收盘时大豆期货回吐部分涨幅.

强劲走势是受其他商品带动,尤其是美国原油期货,因伊朗和欧美间的紧张关系令人担忧石油供应可能中断.

美元指数.DXY下跌0.7%,对谷物和其他美元计价商品发出利多信号.

南美天气预报机构称,阿根廷未来数日仍为干燥天气,加重对2011/12年玉米和大豆产量将因缺雨而减少的担忧.

美国天气预报机构Cropcast调降对阿根廷玉米和大豆的产量预估,并称可能还将进一步调降.

预报机构Somar称,本周巴西中部和东北部大豆种植区将迎来大雨,但极度干燥的南部地区将不会出现降雨.

美国农业部公布,上周美国大豆出口检验量为3,405.6万蒲式耳,高於交易商预估的3,000至3,400万蒲式耳区间.

谷物行业协会和一位独立分析师周一表示,已开始第一轮收割的巴西2012/13年大豆产量应创下纪录高位,尽管严重的乾旱袭击了该国的最南部.

CBOT-1月大豆合约SF2收高19-3/4美分,报每蒲式耳12.18-1/4美元.

CBOT-1月豆油合约BOc1收涨0.71美分,至每磅52.80美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1上扬6.4美元,报每短吨315.8美元.

今日CBOT大豆预估成交量为167,482口,豆油为80,810口,豆粕为71,635口.

以下为CBOT农产品期货在2015GMT的价格:

价格 日内 日内

变动 涨跌

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CBOT玉米Cc2 658.50 12.00 1.9%

CBOT大豆Sc1 1198.50 20.50 1.7%

CBOT豆粕SMc1 315.80 6.40 2.1%

CBOT豆油BOc1 52.80 0.71 1.4%

CBOT小麦Wc2 657.00 4.25 0.7%

CBOT稻米RRc1 1439.50 -21.00 -1.4%

欧盟小麦BL2X1 209.50 3.00 1.5%

美国原油期货CLc1 103.08 4.25 4.3%

道琼工业指数.DJI 12,434 217 1.8%

现货金XAU= 1603.46 38.05 2.4%

欧元/美元EUR= 1.3053 0.0121 0.9%

美元指数.DXY 79.6190 -0.5590 -0.7%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1624 -114 -6.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)