〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,受阿根廷天气忧虑带动

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透1月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二以强劲基调开始了新的一年,盘中一度升至两个月高点,因市场担忧阿根廷作物天气且美元走软,但收盘时大豆期货回吐部分涨幅.
强劲走势是受其他商品带动,尤其是美国原油期货,因伊朗和欧美间的紧张关系令人担忧石油供应可能中断.
美元指数.DXY下跌0.7%,对谷物和其他美元计价商品发出利多信号.
南美天气预报机构称,阿根廷未来数日仍为干燥天气,加重对2011/12年玉米和大豆产量将因缺雨而减少的担忧.
美国天气预报机构Cropcast调降对阿根廷玉米和大豆的产量预估,并称可能还将进一步调降.
预报机构Somar称,本周巴西中部和东北部大豆种植区将迎来大雨,但极度干燥的南部地区将不会出现降雨.
美国农业部公布,上周美国大豆出口检验量为3,405.6万蒲式耳,高於交易商预估的3,000至3,400万蒲式耳区间.
谷物行业协会和一位独立分析师周一表示,已开始第一轮收割的巴西2012/13年大豆产量应创下纪录高位,尽管严重的乾旱袭击了该国的最南部.
CBOT-1月大豆合约SF2收高19-3/4美分,报每蒲式耳12.18-1/4美元.
CBOT-1月豆油合约BOc1收涨0.71美分,至每磅52.80美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1上扬6.4美元,报每短吨315.8美元.
今日CBOT大豆预估成交量为167,482口,豆油为80,810口,豆粕为71,635口.
以下为CBOT农产品期货在2015GMT的价格:
价格 日内 日内
变动 涨跌
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CBOT玉米Cc2 658.50 12.00 1.9%
CBOT大豆Sc1 1198.50 20.50 1.7%
CBOT豆粕SMc1 315.80 6.40 2.1%
CBOT豆油BOc1 52.80 0.71 1.4%
CBOT小麦Wc2 657.00 4.25 0.7%
CBOT稻米RRc1 1439.50 -21.00 -1.4%
欧盟小麦BL2X1 209.50 3.00 1.5%
美国原油期货CLc1 103.08 4.25 4.3%
道琼工业指数.DJI 12,434 217 1.8%
现货金XAU= 1603.46 38.05 2.4%
欧元/美元EUR= 1.3053 0.0121 0.9%
美元指数.DXY 79.6190 -0.5590 -0.7%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1624 -114 -6.6%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI