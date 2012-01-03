〔金属期市〕期铜大涨至三周高位,2012年开局强劲

* 中国PMI和美国制造业数据燃点风险意愿

* 锡,铅,锌,铝也触及三周高位

* Freeport印尼Grasberg铜矿的工人返回岗位

路透伦敦/纽约1月3日电---期铜周二在2012年首个交易日上涨逾2%,因全球最大的两个原材料消费国中国和美国向好的经济数据描画更良好需求的前景.

在美元走弱的助力下,新一年首个交易日买家在基本金属市场再次出现,提振期铜,期锡CMSN3,期铅CMPB3,期铝CMAL3和期锌CMZN3纷纷升至其三周高位.

但许多投资者对诸如铜和铝等金属在2011年大幅滑落的走势依然记忆犹新,分析师谨慎看待跟随周二风险意愿带动的升势,因许多去年的不利因素仍然存在.

"我认为2012年,至少是第一季,的走势将和2011年很相似,将是一天内所有市场上升2-3%,翌日回落2-3%,"Great Pacific Wealth Management资产配置主管及副总裁Sean McGillivray说.

"市场将受重大消息推动,且被汇市左右,"他说.

伦敦金属交易所(LME)指标期铜CMCU3攀升2.5%,或190美元,收报每吨7,790美元,此为三周最高.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标3月期铜HGG2收升9.25美分,或2.7%,报每磅3.5285美元,接近3.4540-3.5390美元交投区间的高端.

汤森路透初数据显示,纽约市场尾盘成交量略多於3.3万口,较其30天均值低约三分一.

周日中国物流与采购联合会(简称CFLP)发布新闻稿称,12月PMI在连续两月下行後回升,升至50.3%,高於此前路透预估中值49.1%,环比上升1.3个百分点.这显示出当前经济增速回落的态势趋於稳定,但增长动能仍相对较弱.[ID:nCN1314926]

周二美国数据增加市场的利好基调,因12月制造业以六个月最快速度扩张,新订单上涨暗示2012年动能良好.

良好的经济数据提振全球股市,且推高欧元兑美元,扶助巩固金属价格的升幅.

但较长期市场前景仍然不稳,所有人都关注决策者在解决欧债危机方面的努力.

基本面方面,Freeport McMoRan Copper & Gold Inc's (FCX.N)在印尼铜矿的工人返回岗位,可能结束长达三个月的罢工.

技术面上,分析师预计期铜的下行趋势仍然完整,且如果期铜未能升至每吨8,000美元以上,料价格将进一步下跌.

以下为1842 GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 352.70 9.10 +2.65 444.70 -20.69

LME期铝 2077.00 57.00 +2.82 2470.00 -15.91

LME期铜 7790.00 190.00 +2.50 9600.00 -18.85

LME期铅 2099.00 65.00 +3.20 2550.00 -17.69

LME期镍 18895.00 245.00 +1.31 24750.00 -23.66

LME期锡 19990.00 790.00 +4.11 26900.00 -25.69

LME期锌 1877.00 32.00 +1.73 2454.00 -23.51

上海期铝 15845.00 -10.00 -0.06 16840.00 -5.91

上海期铜 55360.00 1140.00 +2.10 71850.00 -22.95

上海期锌 14795.00 220.00 +1.51 19475.00 -24.03

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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